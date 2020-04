L’intervento del deputato del M5S Luigi Iovino sui funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese: “Gli amministratori coinvolti si dimettano”

Riportiamo l’intervento del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino relativamente ai funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese.

“Se vale ancora nel nostro Paese il principio in base al quale il sindaco è responsabile della salute pubblica dei suoi concittadini, dovremmo assistere in questi giorni a un fenomeno di dimissioni volontarie, a catena e irrevocabili dei primi cittadini di Nola, Baiano, Ottaviano e del vicesindaco di Saviano nella sua veste di facente funzioni, per aver avallato comportamenti aggregativi che hanno messo a rischio l’incolumità di intere comunità. Tutti colpevoli, in buona compagnia del consigliere regionale Pasquale Sommese, di gravi violazioni delle disposizioni contenute nei decreti governativi contro la diffusione del contagio e di contrasto all’emergenza sanitaria. E non possono certamente bastare semplici sanzioni nei confronti di chi ha nelle mani la tutela della sicurezza pubblica. Non soltanto questi amministratori non hanno mosso un dito per impedire a centinaia di cittadini di affollarsi in strade e luoghi pubblici, ma se ne sono resi addirittura partecipi e correi, ponendosi in prima fila in tutte le manifestazioni pubbliche che hanno caratterizzato il corteo funebre. Dimissioni a cui questi signori dovrebbero far seguire scuse pubbliche alle rispettive comunità. E se questi atti irresponsabili non saranno accompagnati da dimissioni, mi aspetto che saranno i rispettivi Consigli comunali a votarne la sfiducia all’unanimità”.