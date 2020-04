L’intervento di CapriVera: “Anacapri corre, Capri temporeggia. Non si può perdere altro tempo!”

Riportiamo l’intervento del gruppo consiliare “CapriVera”.

ANACAPRI CORRE, CAPRI TEMPOREGGIA. NON SI PUO’ PERDERE ALTRO TEMPO!

Apprendiamo la decisione dell’Amministrazione di Anacapri di dar vita a una cabina di regia costituita dai gruppi consiliari, e chiamata ad acquisire idee/progetto da parte di professionalità esterne, anche nel nel campo sanitario, e dei principali imprenditori isolani. Riteniamo che tale decisione sia perfettamente in linea con la proposta da noi già avanzata al Sindaco di Capri due giorni fa e per tale motivo auspichiamo che anche il nostro Comune, senza ulteriori indugi e perdite di tempo, si ponga in linea con tale decisione.