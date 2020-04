Lido Positano e stabilimenti balneari, dalla Romagna un progetto per affrontare l’estate Covid19

Positano, sarà una estate complicata anche per andare al mare, e non solo per la Costiera ma per tutte le località di mare. Infatti dopo la fine teorica del lockdown del 3 maggio, dovremo imparare a convivere con il coronavirus, probabilmente indossare la mascherina e mantenere le distanze sociali per un periodo più o meno lungo. Allora dalla Romagna arriva un’idea per affrontare la stagione balneare Covid19, l’istallazione sulle spiaggie di pennelli saparatori tra i lettini, e magari si potrebbe adattare ai nostri stabilimenti ed al famoso ‘Lido Positano’ per i residenti. Ovviamente speriamo di non arrivare a questo e goderci tranquillamente il nostro mare, ma dobbiamo valutare tutte le ipotesi, certo la vita sociale sarebbe resa molto difficile…