L’appello de La Grande Onda ai sindaci della penisola

In occasione della imminenti festività pasquali ed in particolare per Lunedì in Albis, cresce la preoccupazione tra i cittadini di possibili scampagnate fuori porta. Se ne fa portavoce La Grande Onda che, in un accorato appello ai Sindaci della penisola, al Presidente del Parco Regionale Monti Lattari ed al Presidente Eav chiede misure rigorose di chiusura di tutte le vie di accesso.

Pubblichiamo integralmente la lettera a firma di Laura Cuomo.