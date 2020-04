L’Amministrazione comunale di Minori comunica: dalla Regione Campania sostegno economico a favore delle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni.

Il sostegno è erogato come bonus di euro 500 (per nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro) o 300 (per nuclei con ISEE fino a 35.000 euro), a prescindere dal numero di figli.

E’ finalizzato all’acquisto di attrezzature o strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e educativi o per le spese relative ai servizi di baby sitting

Ne beneficiano i nuclei familiari residenti in Campania, con almeno un figlio di età inferiore a 15 anni (compiuti entro il 5 marzo 2020) iscritto a una scuola della Campania, e con i limiti di ISEE indicati.

Per ciascun nucleo familiare è consentita la presentazione di una sola istanza, ad opera di uno dei genitori (quello convivente col minore, in caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo familiare) o del tutore. Il genitore richiedente dovrà indicare nel modello di domanda la presenza/assenza dell’altro genitore oppure di essere genitore unico e la convivenza col minore.

Il bonus non è cumulabile con altre indennità e agevolazioni erogate a livello nazionale per le stesse finalità.

La domanda va inoltrata attraverso la piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it dal 27 aprile al 7 maggio, allegando un documento di identità del richiedente e la certificazione ISEE in corso di validità.

La graduatoria dei beneficiari sarà compilata dopo la scadenza del termine di presentazione, in ragione del valore dell’ISEE presentato, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A parità di valore ISEE la graduazione valuterà il numero e l’età dei figli minori di 15 anni a carico.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Campania.