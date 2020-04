L’aeroporto Costa d’Amalfi non si farà. L’UE: “Non soddisfa i criteri distanza e accessibilità”

Non ci sono le condizioni, almeno per ora, per inserire l’aeroporto di Salerno nella rete delle infrastrutture trans-europee delineate dalla Ue. Diletta Turco, sul quotidiano Il Mattino, riporta le parole di Adina Valean, commissario europeo per i Trasporti. Poche ma dettagliate le righe che la eurodeputata romena scrive in relazione al Costa d’Amalfi e al suo futuro. Esistono, infatti, «chiare soglie in termini di volume del traffico merci o di quello passeggeri per gli aeroporti che possono essere inclusi nelle reti Ten-T globale e centrale – scrive la Valean nel documento – Devono inoltre essere soddisfatti ulteriori criteri relativi alla distanza e all’accessibilità. In tale contesto l’aeroporto di Salerno non raggiunge le soglie summenzionate, oltre a non poter essere incluso nella rete per ragioni di accessibilità, data la sua vicinanza a Napoli». La nota della commissaria europea per i trasporti è la risposta all’interrogazione europea presentato ad inizio 2020 dalla europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, che, nel testo della sua richiesta di chiarimenti sottolineava come «tra i nodi centrali sono inclusi sia lo scalo aeroportuale di Napoli che il porto della città partenopea. Invece, seppure di interesse nazionale, l’aeroporto di Salerno non è al momento presente nel progetto delle reti Ten-T. Il porto di Salerno è indicato invece come globale». Ma l’esclusione attuale dell’infrastruttura aeroportuale salernitana potrebbe non essere definitiva, anzi. L’Europa starebbe, infatti, prendendo in esame l’ipotesi di un «riesame del regolamento Ten-T continua la risposta della commissaria europea ai Trasporti – che potrebbe portare a una revisione dello stesso entro il 2021. Durante tale procedimento potrebbe essere possibile rivalutare se ulteriori infrastrutture soddisfano la metodologia definita e possono essere incluse nella rete. È probabile che, in tale valutazione, la vicinanza a un altro aeroporto rimanga un criterio rilevante».

Obiettivo dell’interrogazione è «conoscere la volontà della commissione sull’inserimento di Salerno nella prossima revisione della Ten-T, con la relativa possibilità di attrarre investimenti europei». L’inserimento dello scalo salernitano nella rete europea di trasporto si tradurrebbe in una vicinanza anche finanziaria dell’Unione Europea per il completamento dello sviluppo futuro del Costa d’Amalfi. Per ogni esercizio finanziario, infatti, l’Unione Europea prevede un determinato plafond di fondi da destinare alle opere inserite nei programmi come contributo al miglioramento delle stesse. «Nel periodo finanziario attuale 2014-2020 – conclude la nota della commissaria Valean – la regione riceve cofinanziamenti dell’Ue in qualità di partner per diversi progetti multinazionali o multiregionali riguardanti, ad esempio, le autostrade del mare, il cielo unico europeo, i carburanti alternativi». Ma nulla, almeno per adesso, per il futuro dell’aeroporto di Salerno. Futuro, quello del Costa d’Amalfi, che, almeno per le prossime settimane resterà in bilico per un’altra questione, tutta locale, relativa al ricorso presentato da 13 cittadini residenti nei pressi dell’aerostazione e vinto in sede di Tar di Salerno. L’emergenza sanitaria da Coronavirus, infatti, ha praticamente congelato anche tutte le date utili delle udienze del Consiglio di Stato, al quale i vertici di Gesac, insieme alla Regione Campania, hanno immediatamente ricorso per cercare di ribaltare le decisioni dei giudici salernitani. Che, al momento, mettono più di un dubbio sulla bontà del masterplan alla base della espansione futura dello scalo salernitano, soprattutto da un punto di vista ambientale. In questi mesi, tra le altre cose, sarebbe dovuta partire anche la fase di progettazione da parte della ditta vincitrice dell’appalto da 25 milioni per la prima fase di sviluppo della pista dell’aeroporto. In modo da far iniziare i lavori dopo la stagione estiva.