La7 a Positano con Massimiliano Andretta: in realizzazione il servizio in cui ascolta gli operatori turistici del paese.

La7 a Positano con Massimiliano Andretta, accompagnato da Mimì Barba e dal direttore di Positanonews Michele Cinque. Massimiliano Andretta vuole realizzare un servizio nel quale ascolta tutti gli operatori turistici della perla della Costiera amalfitana. Fra questi spuntano i più rappresentativi, come Vito Cinque del San Pietro, Sersale del Sirenuse, Lucia Lucibello dei Lucibello Boat, Gianfranco Russo di Chez Black e Lulù Fiorentino dell’Incanto. Tutti sono accomunati dal desiderio di ripartenza ma, soprattutto, vogliono risposte ed indicazioni su come farlo.

Le riprese in corso de La7 mostrano una Positano deserta, una spiaggia completamente vuota, un Paese in cui tutti stanno rispettando le ordinanze per limitare il contagio da Coronavirus Covid-19

Abbiamo fatto due dirette sulla pagina facebook di Positanonews, dall’interno del paese e sulla spiaggia col mare in quarantena.

Diverse le posizioni, ma unica la conclusione “Fateci lavorare in sicurezza e apriremo”. I Sersale pronti ad aprire l’albergo Le Sirenuse, ma chi verrà? Lo stesso per quanto riguarda tutti gli operatori da Lucia Lucibello dei Lucibello Boat, a Lulù Fiorentino e Gianfranco Russo, in versione inedita al Rada, sulle terrazze dello storico Music on The Rocks, aprirà almeno Chez Black? “Viene prima la salute dei nostri figli”