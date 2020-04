Capri. Sull’isola azzurra sbarcano le telecamere Rai della “Vita in diretta” per documentare la situazione in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Le immagini parlano chiaro e riprendono una Capri deserta, con un mare azzurrissimo e limpido. Attenzione posta anche su una delle vie più belle al mondo, Via Krupp, i cui lavori di manutenzione erano iniziati a marzo e sospesi dopo pochissimo a causa della pandemia. Ed ora si attende lunedì prossimo quando gli operai dovrebbero riaprire il cantiere. Ascoltato anche il sindaco Marino Lembo che non nasconde la sua preoccupazione in vista di un’auspicata ripresa dopo il periodo forzato di fermo.