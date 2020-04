La Via Crucis a Vico Equense. In forma ridotta l’unica processione della Settimana Santa si è tenuta a Vico, negli altri comuni della Penisola Sorrentina , da Sorrento a Sant’Agnello , Piano e Meta, ci sono state processioni sonore, canti da balconi, Miserere con gli altoparlanti

Vico Equense – una settimana santa diversa, ma ancor più sentita, mai come in questi giorni tristi il popolo avverte il bisogno di sentirsi vicino alla Chiesa e pregare. Questa sera dalle ore 21:00, attraverso la filodiffusione comunale, i cittadini, sono stati guidati nella preghiera della Via Crucis. I sacerdoti hanno portato in processione una croce, a partecipare anche la massima autorità del comune, il sindaco Andrea Buonocore. Affacciati ai balconi i fedeli che hanno mostrato la loro presenza con la preghiera, lumini e drappi rossi o bianchi.

Maria Laura Coccorullo