La Uefa fissa la data per la finale di Champions League: il 29 agosto.

Dopo aver stabilito una ipotetica data di ripartenza del campionato di calcio di serie A per il 30 maggio e del ritorno di Coppa Italia, che vede coinvolti il Napoli con l’Inter e la Juve con il Milan, per il 27 e 28 maggio, la Uefa ha fissato la data della finale di Champions League: il 29 agosto, partita che si giocherebbe sempre allo stadio Ataturk di Istanbul. Tutto ciò, però, ovviamente dipenderà da come evolverà la pandemia mondiale covid-19.