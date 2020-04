Super Luna da Positano a Sorrento. Foto di Giuseppe Di Martino, video Lucio Esposito .

STASERA LA TERZA SUPERLUNA DEL 2020 LA PIU’ BELLA DELL’ANNO – Ancora un importante appuntamento con il cielo e riguarda la Luna, dopo gennaio e marzo è infatti in arrivo la terza Superluna del 2020 mercoledì 8 aprile e sarà la più bella dell’anno, vi spieghiamo perché: l’orbita lunare è ellittica e la distanza dalla Terra varia da un minimo di 356mila km ad un massimo di 406mila km. Una Superluna si ha quando si realizza una situazione di Luna piena nel momento in cui il nostro satellite si trova ad una distanza minima dalla Terra ma è molto difficile che la fase di luna piena coincida perfettamente con la distanza minima possibile di 356mila km, molti di più sono i casi intermedi.

In concomitanza della luna piena che si verifica ogni mese esistono quindi diverse possibilità, alcune di queste, 4 nel caso del 2020 si verificano nel momento in cui la distanza della Luna dalla Terra è abbastanza ravvicinata, la più ravvicinata di tutte sarà proprio durante la sera di martedì 7 aprile quando la Luna disterà dalla Terra solo 356.908 km, ovvero quasi la minima distanza possibile. Nell’ultima Superluna, quella verificatasi il 9 marzo, la distanza fu maggiore, di 357.122km. Il nostro satellite ci apparirà più grande di circa l’11/12% e più luminoso del 25/30%.

QUANDO OSSERVARLA – Per osservare la Superluna non servono particolari indicazioni, l’unica condizione è che il cielo sia sereno e a quanto pare ci dovrebbe andare bene, grazie all’alta pressione. Spettacolo quindi garantito per tutta l’Italia dal momento in cui sorgerà la Luna, a un orario variabile tra le 18:30 e le 19:30 ma con ovviamente maggiore luminosità dopo le 20, fino alle 6-7 circa del mattino dell’8 aprile, orario del tramonto. La prossima Superluna, l’ultima significativa del 2020, sarà il 7 maggio.

STASERA ALLE ORE 21 POTRETE OSSERVARE A SUPERLUNA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

PERCHE’ SI CHIAMA SUPERLUNA ROSA? – Stasera non vedremo la Luna di colore rosa: si tratta infatti semplicemente di un appellativo che risale alle tradizioni dei nativi americani e del loro calendario lunare. Per ogni mese infatti veniva dato un nome alle lune piene e quelle di aprile sono chiamate appunto Lune Rosa. Un nome ispirato dal muschio rosa o dal phlox selvatico, un fiore simile all’ortensia molto diffuso in America e con una particolare fioritura rosata tipica del periodo primaverile.