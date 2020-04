La SSC Napoli assegna i workout in versione casalinga.

In questo periodo di emergenza, durante il quale è fondamentale restare a casa, la SSC Napoli desidera fornire il proprio contributo al benessere di tutti, grazie al supporto ed all’esperienza del proprio Staff Tecnico, presentando l’iniziativa “SSC Napoli Home Workout”. I membri dello staff tecnico di Mr. Gattuso, attraverso un ciclo di 6 video lezioni di wellness casalingo, aiutano gli utenti ad avere cura del proprio benessere, a casa. Le lezioni sono suddivise in tre differenti livelli di difficoltà: BASE, INTERMEDIO ed AVANZATO.

Livello Base

LEZIONE 1

DA SEDUTO

Respirazione toracica per 8 ripetizioni

Respirazione toracica con flessione busto per 8 ripetizioni

IN PIEDI

Camminata ginocchia alte per 30” per 2 serie

Camminata calciata dietro per 30 per 2 serie

Aperture alternate per fuori 10 ripetizioni per lato

Aperture alternate per dietro 10 ripetizioni per lato

Aperture consecutive laterali 10 ripetizioni per lato

Aperture consecutive dietro 10 ripetizioni per lato

DA SEDUTO

Leg extension monopodalica dinamica 15 ripetizioni per lato

Squat da 8 a 12 ripetizioni

Leg extension mono con tenuta isometrica per 8 ripetizioni

con tenuta 3-5”

LEZIONE 2

A TERRA SUPINO

Respirazione diaframmatica per 8 ripetizioni

Mobilitazione bacini per 10-12 ripetizioni

Ginocchio al petto 8 ripetizioni per lato

QUADRUPEDIA

Mobilizzazione colonna (GATTO) per 10 ripetizioni

Estensioni arti superiori alternata 10 per lato

Circonduzioni arti superiori 8 ripetizioni avanti + 8 ripetizioni

indietro per lato

Aperture laterali con torsione 8 ripetizioni per lato

Piegamenti con ginocchia a terra da 8 a 12 ripetizioni

SUPINO

Movimenti di rotazione del capo da 8 a 12 ripetizioni

Addominali da 12 a 15 ripetizioni

Respirazione diaframmatica 8 ripetizioni

Livello Intermedio

LEZIONE 1

A tempo 30” di lavoro + 30” di recupero

VARIANTE PIÙ INTENSA

45” di lavoro e 15” di recupero

Eseguire il circuito 2-3-4 volte in base al livello di preparazione del Soggetto con un recupero 2’ 30” tra le serie

Livello Intermedio

LEZIONE 2

A tempo 30” di lavoro + 30” di recupero

VARIANTE PIÙ INTENSA

45” di lavoro e 15” si recupero

Eseguire il circuito 2-3-4 volte in base al livello di preparazione del Soggetto con un recupero 2’ 30”Tra le serie

Livello Avanzato

LEZIONE 1

Ogni esercizio 20” con recupero 10”

Durata totale di 4’

Da fare per 2 volte

LEZIONE 2

CIRCUITO AEROBICO

3 diverse modalità

A) 30” lavoro + 30” recupero

B) 30” lavoro + 15” recupero

C) 45” lavoro + 15” recupero

Ripetere il circuito 2 – 3 – 4 volte , in base al livello

di allenamento del Soggetto