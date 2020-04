LA RIPRESA DEL TURISMO IN CAMPANIA

Non era lontanamente immaginabile una tale situazione di criticità e drammaticità a livello globale. In Campania come nel resto del mondo la situazione é veramente drammatica. Per aree come le costiere amalfitana e sorrentina o le isole del golfo e le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Paestum la situazione è ancora più tragica se si pensa alla percentuale di PIL ( prodotto interno lordo) che occupa il turismo ed il suo largo e variegato indotto. Seppure molti degli addetti ai lavori del turismo sono ( o meglio erano) stagionali, va anche rimarcato che la stagionalità negli ultimi tre decenni si era estesa a 8 mesi con qualche appendice anche nelle feste natalizie. Insomma il comparto turistico con solerzia e professionalità ha dato un impulso importante, se non fondamentale, all’economia delle aree campane sovracitate.

Come ha più volte sostenuto l’imprenditore Sergio Fedele deus ex machina della ATEX andrebbero istituite nell’immediato delle ZPT ovvero zone a prevalenza turistica per gli aiuti non solo immediati a tutti i lavoratori ed imprenditori della filiera turistica. Il turismo sarà tra gli ultimi settori, se non l’ultimo, a ripartire … purtroppo! Basti pensare solo ai problemi tecnici e logistici che si verranno a creare per tale ripartenza. Si immagini solo per un momento come organizzare i turisti nei trasferimenti, nelle escursioni, nelle attività ricreative, balneari, sportive. Si pensi ai mezzi di trasporto ed alla sistemazione all’interno di essi dei turisti stessi.

Già in condizioni normali, la gestione delle file alle biglietterie dei siti archeologici e dei musei o in attesa dei traghetti e degli aliscafi ai porti di Sorrento, Capri, Amalfi, Ischia, Napoli e Salerno, è critica, figurarsi con le norme di distanziamento e di protezione. Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere i problemi tecnici e logistici sarebbero francamente quasi insuperabili. Insomma, credo che non sia possibile avere un turismo in mascherina e con distanze di sicurezza . Forse solo un turismo, come si dice in gergo, di privati ( ovvero costituito da piccoli nuclei familiari di massimo 7-8 persone) potrebbe essere effettuabile. Non sarebbe possibile effettuare escursioni con grandi gruppi. Gli agenti di viaggio ed i gestori di alberghi e strutture extra-alberghiere dovrebbero effettuare misure di prevenzione difficilissime se non impossibili da realizzare. Per il comparto turistico campano non ci sarà solo una fase due, ma (non esageriamo nel dirlo) ci vorrebbero una fase tre, quattro, cinque e sei. Quindi significa che ci vorrebbe il tempo di un’intera stagione turistica. L’unica salvezza potrebbe arrivare solo ed unicamente da un vaccino salvamondo repentino e velocemente distribuito a livello planetario. Tra l’altro nelle aree campane a prevalente economia turistica i turisti più abituali provengono proprio dai paesi più colpiti dal coronavirus quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Cina popolare. I voli aerei con questi paesi sono al momento pressochè sospesi e credo che sarà lentissima la ripresa degli stessi voli verso l’Italia.

Anche gli stessi trasporti interni sono ridotti all’osso; pensiamo solo per un attimo alla circumvesuviana, alle linee marittime del golfo o alle linee delle FS della Campania. Si deduce facilmente da questo scenario che la situazione del comparto turistico italiano in generale e delle aree campane a prevalenza turistica é decisamente desolante. Allora per limitare i danni le proposte e le richieste più serie e fattive sono innanzitutto di aiuti economici immediati ai lavoratori ed alle imprese.del turismo da prolungare eventualmente a medio termine. Conosco situazioni gravissime in famiglie monoreddito di lavoratori stagionali che potrebbero ulteriormente aggravarsi con l’acuirsi del periodo di fermo fel settore. In una fase successiva si dovrebbe poi puntare molto sul mercato interno e con un po’ di fortuna, cercare di prolungare la stagione turistica sino a Dicembre, magari puntando su di una variegazione di offerte escursionistiche verso siti meno affollati come Oplontis, Benevento, Campi Flegrei Boscoreale, agriturismi vesuviani, colline sorrentine, la nascente “montiera” amalfitana, zone ad altissimo tasso qualitativo eno-gastronomico del Sannio dell’Irpinia e del Cilento, i borghi tanto magnifici quanto sconosciuti dell’entroterra (S. Agata dei Goti, Taurasi, Contursi, Valva, Conza, Rosciano vecchia, etc.). Così facendo si avrebbe un minore assembramento, se non addirittura uno sparpaglimento del già flebile flusso turistico. E sperare infine in una fase di normalizzazione che nella più rosea delle ipotesi potrebbe avvenire solo con l’inizio della stagione turistica 2021.

Diceva Eduardo ADDA PASSÀ A NUTTATA ! per noi operatori del turismo

ADDA PASSA CHEST’ANNATA! Nel frattempo si provveda fattivamente ed esecutivamente ad aiutare tutti i lavoratori e le imprese del turismo.

EUGENIO LORENZANO

GUIDA TURISTICA

ed ACCOMPAGNATORE TURITISCO