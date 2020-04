La riflessione dell’Associazione Atex: “Come sarebbe bello se dopo il Coronavirus gli operatori turistici cominciassero a proteggere il mare”

Riportiamo la riflessione di Sergio Fedele, presidente dell’Atex – Associazione Turismo Extralberghiero Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Isola di Capri

Come sarebbe bello se dopo il Coronavirus….

Come sarebbe bello se finalmente tutti gli operatori turistici della Penisola Sorrentina realmente cominciassero a proteggere il mare. Ad amare il mare…. Come sarebbe bello se capissero che il mare non è solo un dono unico della natura ma è anche la principale attrazione del nostro territorio..

Il mare è la più bella “suite” delle nostre strutture ricettive. Il mare è, come si dice oggi, la Experience che lascia incantati i nostri ospiti…

Come sarebbe bello se delfini e balenotteri rimanessero a farci compagnia…

Ma per meritare tutto questo, gli operatori turistici dovrebbero fare mea culpa per avere ignorato quello che stiamo facendo al mare della Penisola Sorrentina. La plastica… Gli scarichi illegali… I reflui fognari… l’agonia di uno dei fiumi più inquinati al mondo a poche miglia dalle nostre coste ma lontanissimo dalle nostre priorità…

Come sarebbe bello se il mare rimanesse meraviglioso come lo vedono oggi i nostri occhi tristi…

Come sarebbe bello se dopo il Coronavirus…