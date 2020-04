La replica della Locanda del Pescatore al Comune di Minori.

L’avvocato Antonio Rizzo, comunica all’Egregio sig. Sindaco di Minori, che nessun ricorso

ovvero domanda di sospensiva sono state rigettate dal Tar di Salerno.

Il sig. Sindaco dovrebbe saperLo e se non lo sa lo chieda al suo avvocato.

Il processo Amministrativo in questa fase si sviluppa in tre fasi:

1) Fase obbligatoria,solo dell’attuale regime di emergenza nazionale, ma non richiesta ai sensi legge

del codice, che si è conclusa con un naturale rigetto,che non esamina le ragioni della legittimità dei

provvedimenti comunali, ancora sub iudice, né la stessa domanda di sospensiva fissata per il 22

Aprile c.a.

2) Si discuterà il 22 aprile quando si discuterà la domanda di sospensiva.

3) Fase in cui si discuterà il merito del ricorso.

Come può notare nessuna domanda di sospensiva e stata rigettata.

Si invita quindi il sig. Sindaco a non fare dichiarazioni impulsive alla stampa,in un periodo in

cui il Comune di Minori credo abbia ben altri problemi da affrontare.