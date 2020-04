La Regione Campania dovrebbe dare il via libera ai rientri dal nord a partire dal 4 maggio, ma con obbligo di quarantena

Il nuovo decreto governativo prevede, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ritorno presso il proprio domicilio per coloro che si trovassero fuori dalla propria regione per motivi ad esempio di lavoro o di studio. Ed ora in Campania nasce la preoccupazione per il rischio di nuovi contagi da soggetti provenienti in parte dalle regioni del Nord maggiormente colpite dal Coronavirus. E’ per questo motivo che si sta studiando un piano per fronteggiare una situazione del genere. La Regione Campania dovrebbe dare il nulla osta al rientro delle persone provenienti da altre regioni italiane ma con l’obbligo di segnalare il proprio arrivo all’Asl competente, sia se effettuato con mezzi pubblici che con mezzi privati. Una volta giunte in Campania, inoltre, le persone dovranno osservare due settimane di isolamento presso la propria abitazione. E’ chiaro che diventa fondamentale effettuare controlli serrati nelle località di partenza evitando che possano mettersi in viaggio persone che presentano sintomi riconducibili ad un contagio da Covid-19.