La quarantena al tempo del coronavirus

Foto di Alex Lucibello

Nessuno e tanto meno queste vittime deve sentirsi solo. Un ammirazione va anche a questi operatori psicologi , avvocati, assistenti sociali, che rischiano stress se non la vita per loro come i medici ed infermieri in questi giorni delicati. Intanto aumentano i Tso (trattamenti sanitari obbligatori)ed i suicidi ma era prevedibile.

Un altro personaggio bersagliato da vignette comiche è Conte , il presidente del consiglio per i suoi continui decreti legge ma anche per il suo fascino un po dandy e il suo sexy appeal. A molti comunque la quarantena ha effetti deleteri altro che miglioramento delle persone.

Per riacquisire la mia libertà comunque darei tutto tranne la vita ovviamente. Bando ipocrisie e falsi moralismi. Dopo più di un mese dal primo contagiato di Codogno emergono delle verità. Nascoste .

All ospedale di Alzano lombardo fu ricoverato un anziano risultato positivo . Un errore fatale da lì infatti esplose l epidemia. Bergamo duramente colpita è vicina a questo focolaio. A riverarlo sottovoce è la tramissione ,che sta dedicando un ampia pagina a questa emergenza sanitaria, “Chi l ha visto” che è stata sospesa per due settimane. Il vice ministro della salute Sileri è risultato positivo ed è intervenuto nel programma con la febbre e ahimè la Sciarelli con il suo staff sono finiti in quarantena. Intanto i giorni di quarantena trascorrono tra file a farmacie , supermercati come in un conflitto . Siamo in guerra appunto. Magari come Totò in “Uomini o caporali “ salteremo la fila alla salumeria . Siamo Italiani ma in effetti è peggio di stare in carcere per qualcuno.

In realtà questi momenti dovrebbero esseri vissuti come risorsa, un occasione per riflettere su chi siamo , dove vogliamo andare , quali sono le nostre priorità , le persone importanti nella nostra vita. Tagliare qualche ramo secco magari. Non tutti i mali vengono per nuocere ma la fila a debita distanza per ovvi motivi per comprare un po di pane si . Intanto la volante dei carabinieri o peggio un drone sulle nostre teste continuano a girare. Siamo controllati da un grande Fratello. Adesso ci manca la nostra amica , il nostro fidanzato ma non il coniuge con cui siamo costretti in questa circostanza a trascorrere molte ore insieme .

Eh si sono aumentate le richieste di separazione . Ops ma i tribunali sono chiusi in questi giorni . E poi dove si va a vivere ? Si ritorna da mammà e papà? Per strada non si può nemmeno quello diamine altrimenti ti becchi una sanzione . E poi dulcis in fundo non troviamo nemmeno quell’ottima mozzarella di bufala per consolarci. Il fornitore non la consegna sigh. Maledetto virus . Ma gioiamo la piazza per cui passiamo dopo aver fatto la spesa o tornando dal lavoro, quei pochi che lavorano adesso ovviamente, è deserta tutta per noi. La primavera può aspettare per ora . Ritorneranno i turisti , le case vacanze , gli alberghi, i ristoranti si riempiranno di nuovo. La vita ritornerà.

Il Papa la sera di venerdì 27 ha esposto il SS, Sacramento e ha impartito la benedizione a tutto il mondo la Benedizione “ Urbi et Orbi” in via del tutta eccezionale. Un fatto epocale , di un ‘importanza cruciale che si fermi tutto per ricevere questa benedizione unica. Il momento a cui ha assistito il papa emerito Benedetto XVI è stato commovente.

Notizie però allarmanti giungono dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. Da Londra giunge notizia che il primo ministro come Carlo D’Inghilterra è risultato positivo al tampone. Harry e Meghan pare abbiano fatto giusto in tempo a lasciare il Regno Unito e stabilirsi in una villa lussuosa a Los Angeles.

La Regina è salva pare “God save the Queen “ è efficace a quanto pare anche se una profezia colloca la sua morte nel 2020 a causa di un virus.

Certo non ha rivolto alcun discorso alla Nazione e le voci della dipartita del Principe Filippo si sono rincorse.

La monarchia è per alcuni nelle mani di William dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto il principe Andrea.

Uno scenario economico spaventoso si configura con l’Italia ormai bloccata . Industrie, scuole, alberghi chiusi. Renzi , il leader di Italia Viva suggerisce un inizio delle attività graduale non aspettando un anno il vaccino ma pensando già ora di ricominciare . Il Papa oggi all’inizio della messa delle 7.00 dalla residenza di Santa Marta ha evidenziato la povertà dilagante che si innesta su dei dati della disoccupazione già sconfortanti.

I tempi di queste restrizioni non si conoscono e questo rende tutto più ansiogeno forse. Il rischio di saccheggi e atti di vandalismo non è remoto in questa situazione.

L’assalto ai forni descritto ne “I promessi sposi” ce lo mostra e insegna chiaramente.

La pestilenza descritta nel romanzo ha dei chiari connotati con la pandemia da Corona virus dichiarata ufficialmente dall Oms.

La Germania non si dichiara favorevole ai Corona bond che sarebbero di aiuto ai paesi più colpiti dalla emergenza sanitaria. Intanto si parla di reddito di emergenza per tutti e di una successiva verifica degli aventi diritto.

La ricorrenza della Pasqua sarà il primo step per il prosieguo o alleggerimento di queste misure di contenimento. Tutto dipenderà se si arresterà il contagio.

Boris Johnson il primo ministro inglese intanto che aveva dichiarato di affidarsi all’immunità di gregge è risultato positivo.

Qualcuno invece estima il metodo coreano che prevede la geolocalizzazione e tracciare le persone e farci uscire da questo periodo di quarantena adottato anche nello Stato di Israele.

Ma noi Italiani quando resisteremo in quarantena? La libertà è un valore importante , un diritto della persona. In Lombardia e Veneto ci sono i focolai ma qui al Sud c ‘è il rischio della rivolta sociale.

Dai commenti sui social la gente appare ancora più incattivita segnalando per esempio la panetteria che vende pizze e dolci quasi fosse un reato.

I Francesi all’inizio dell’ epidemia sono andati pesante ironizzando con un video che pubblicizzava la pizza corona. Il cattivo gusto e la cialtroneria è un virus che dilaga sul web .

Le cantate sui balconi che all’inizio della emergenza erano diventate una consuetudine sono finite in segno di rispetto per i morti. Dietro i numeri ci sono vite e infermieri, medici, volontari che tanto si stanno esponendo in questi giorni.

A Wuhan intanto è partito il primo treno , un segnale positivo che alimenta la speranza.

L’epidemiologo Pier Lopalco si è espresso dopo l’intervento di Renzi in cui ha espresso le sue preoccupazioni e pur timoroso riguardo ad una ripresa di un epidemia pone la questione della riapertura che non può durare a lungo. I rischi sono elevati, di un aumento della povertà e della tenuta sociale al Sud con saccheggi e atti di vandalismo.

In Campania è allarme . In 500 mila hanno difficoltà a mangiare.

Bisogna considerare il lavoro nero che dà sostentamento a molte famiglie infatti il governo sta pensando a misure anche per loro. Si parla di 600 euro per tutti . Intanto servono mascherine, respiratori , sale di rianimazione. Molte aziende si stanno riconvertendo infatti per produrre questi strumenti di protezione.

Il cosiddetto picco sarebbe stato raggiunto in questi giorni alla fine di marzo o raggiungersi la prossima ma settimana. Le immagini che oggi arrivano da Wuhan sono impressionanti , da fantascienza ma purtroppo non è un film. Commovente il video in cui finita la quarantena nella città cinese gli abitanti salutano i medici che lasciano la città.

Tornando in Italia ed in Sicilia precisamente c’ è un De Luca, eh già un altro oltre il governatore della

Campania, Cateno sindaco di Messina che usa i droni per controllare i cittadini riguardo il rispetto delle norme di contenimento dal virus.

Anche negli Stati Uniti il contagio sta dilagando soprattutto a New York. Trump ha dichiarato il lock down fino al 31 aprile.

Si moltiplicano video divertenti e anche le persone sanzionate e poste in quarantena dopo aver infranto i divieto di uscire se non per motivi di stretta necessità…Ragazzi che hanno pensato bene di dormire in tenda nel bosco o una donna che desiderosa di un uscita alternativa da Solofra ha raggiunto la Costiera amalfitana. In Puglia un ciclista per sfuggire ai controlli si è gettato in bici a mare.

Qualcuno invece di necessità ne ha fatto virtù diventando abile panetterie o pizzaiolo.

Il paniere invece è diventato un oggetto di uso comune per recapitare in città la spesa.

Bill Gates già nel 2015 profetizzava che non sarebbe stata una guerra nucleare ma un virus a causare milioni di morti.