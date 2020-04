La Polizia Stradale di Salerno regala un apparecchio per la spirometria all’Ospedale di Polla

In questa fase di contenimento di rischio epidemiologico COVID-19 la Polizia Stradale, oltre alle normali attività di istituto, è giornalmente impiegata in servizi di vigilanza stradale e controllo veicoli circolanti su strade ordinarie ed autostradali verificando la correttezza delle dichiarazioni esibite dai conducenti dei veicoli oggetto di accertamento. La Polizia Stradale di Salerno, da sempre sensibile alle richieste di aiuto che provengono da enti pubblici, sanitari e cittadini, nella prima mattinata odierna ha effettuato una consegna di apparecchiatura medico scientifica all’Ospedale di Polla (SA), prelevando lo strumento medico presso un’associazione medica di volontariato di Salerno. Pattuglia dipendente in prima mattinata ha ritirato presso l’Associazione di ricerca contro il cancro “ANGELA SERRA”, sezione di Salerno –Luana Basileun’apparecchio per la spirometria, consegnandolo all’Ospedale Curto di Polla (SA).

Apparecchiatura di attualissimo utilizzo che potrà solo portare benefici ai pazienti e dare

evidenti segni di lettura condizioni fisiche ai sanitari che la utilizzeranno negli esami clinici da effettuare sui pazienti affetti da sindromi respiratorie. L’aiuto fornito è stato

anche documentato con richiesta formale e fotografia dell’apparecchiatura.