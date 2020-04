La Penisola sorrentina si blinda per la settimana di Pasqua, controlli serrati della Polizia di Stato

Penisola sorrentina. Super controlli delle forze dell’ordine, in questo caso con la Polizia di Stato a Meta, ma anche da Piano a Sorrento, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Il territorio è sempre più blindato e protetto dai militari che setacciano i cittadini in ingresso nel paese, tramite controlli dell’autocertificazione e, se necessario, anche sanzioni molto dure. Un intervento necessario, per ridurre al minimo gli spostamenti dei cittadini in questo periodo particolare.

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, tra l’altro aveva anticipato che “Il territorio sarà pattugliato costantemente h24 da tutte le forze dell’ordine in coordinamento. Non ci saranno sconti per nessuno, perché a questo punto, dopo tanti sacrifici, non possiamo commettere errori che possono mettere a repentaglio la salute della comunità. Come si suol dire: uomo avvisato, mezzo salvato.”