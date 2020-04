La Pasquetta surreale e deserta a Positano e in Costa d’ Amalfi, sentiamo i cittadini “Speriamo passi preso, il problema saranno i lavoratori ” Una passeggiata nella perla della Costiera amalfitana abbiamo trovato pochissime persone, è un Lunedì dell’Angelo sereno rispetto ai caso delle altre pasquette alle quali eravamo abituati , ora le preoccupazioni sono legate al lavoro, al turismo che viene meno, alle famiglie, che dopo si troveranno senza impiego. Siamo a un punto dove bisogna organizzarsi per la riapertura , ma nessuno sa che fare, qui sono tutti in attesa nell’incertezza