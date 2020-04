La Pasquetta? Non ne abbiamo nostalgia. C’è chi commenta: “Era caos, disordine e sporcizia”

La Pasquetta cosa era? Caos disordine e sporcizia, il commento di una lettrice.

Lo so è terribilmente impopolare ma a me la pasquetta all’italiana non mi è mai piaciuta. Orde di automobili in fila per ore ed ore ed ore, nessuno spazio verde risparmiato, prati, boschi, aiuole, riempiti da spazzatura che permaneva fino a giugno, ubriachi alla guida con famiglia al seguito, rientri da incubo. Gli altri giorni certamente, ma oggi la natura ringrazia in modo particolare di essere stata risparmiata.

Non tutti amano la Pasquetta, dunque, soprattutto per il concetto di aggregazione tra amici e parenti per una grigliata o quant’altro. Molti italiani non concepiscono l’importanza di dover restare a casa, almeno per quest’anno, mentre c’è una gran fetta di popolazione che tira un sospiro di sollievo in favore di Madre Natura che non assisterà all’inquinamento che molti favoriscono durante questa giornata. Basti pensare alla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, letteralmente invase ogni anno da migliaia di “pasconari”.