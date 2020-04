La Pasqua 2020 in penisola sorrentina è sicuramente una Pasqua diversa da tutte le altre. Le strade sono deserte, il mare è di un azzurro intenso e di una trasparenza che forse non ricordavamo più. Tutto è avvolto in un silenzio surreale. I cittadini stanno rispettando la quarantena nelle loro abitazioni, fornendo in questo modo il loro contributo fondamentale al contenimento del contagio. Ma ascoltiamo le parole del direttore di Positanonews Michele Cinque.