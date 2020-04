La parola dei tifosi del Massa Lubrense Calcio e gli auguri di Pasqua della società.

In questo periodo tanti giocatori delle varie squadre di calcio hanno lanciato l’hashtag “#restiamoacasa”, tramite diversi video messaggi. Questa volta, però, in un unico video, il Massa Lubrense Calcio ha raccolto la voce dei tanti tifosi che, dalle proprie dimore, chi singolarmente, chi con i familiari accanto, hanno contribuito a dare un saluto alla squadra e ad invitare a tenere duro. “Noi ci saremo sempre”, “Tornemo al Cerulli il più presto possibile”, “Forza Massa, torneremo più forti di prima”: questi alcuni commenti degli ultras peninsulari. La società ha anche già provveduto, per l’occasione, a fare gli auguri di Pasqua: “Buon giorno a Voi tutti, un augurio affettuoso e sincero ai vostri cari per un sereno e santo periodo Pasquale. Preghiamo tutti insieme con fede affinché la buona salute sia sempre in tutti noi e che ci dia coraggio e forza con l’augurio di superare questo difficile momento nel mondo.

Buona Pasqua, Un abbraccio forte”.