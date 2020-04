Uno dei settori lavorativi maggiormente colpiti dal Covid 19 è senz’altro quello turistico. Ebbene, noi di Positanonews abbiamo intervistato Antonino Scarpati, noto musicista della Penisola Sorrentina, che fa anche piano bar negli alberghi in estate. A lui abbiamo chiesto come e quanto abbia inciso l’insorgenza di questo virus sulla prossima stagione lavorativa sua e di tutti coloro che lavorano nell’ambito turistico. “Innanzitutto, nel mio settore, normalmente questo sarebbe stato il periodo in cui sarebbe dovuta iniziare la stagione lavorativa; ciò che è accaduto, invece, sembra averla pregiucata interamente. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di limitare i danni e tenerci pronti per poter ripartire. Questo periodo dell’anno l’ho sempre utilizzato per preparare qualcosa di nuovo per gli stranieri e qualche brano per me stesso, quindi da questo punto di vista la quarantena mi sta servendo. La speranza è che, utilizzando tutte le dovute precauzioni, da luglio/agosto in poi potremmo iniziare a parlare di periodo post-covid 19 e di una rapida ripresa del lavoro.