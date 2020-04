La Millenium Costa D’Amalfi chiede l’aiuto dei cittadini per aiutare i bisognosi.

Pubblica Assistenza Millenium Costa D’Amalfi

La nostra Associazione è impegnata in prima linea, in Costa d’Amalfi per dare una mano proprio ai più deboli!!!

Ma per essere FORTI abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Supportaci, per far camminare i nostri mezzi, reperire protezioni individuali, indispensabili, per gestire questo particolare momento.

Decidi tu l’aiuto che puoi dare ai tuoi concittadini più bisognosi di assistenza, con un versamento sul nostro conto corrente.

GRAZIE DI CUORE !

IT 40 V 01030 76030 00000 1024935