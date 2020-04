Nel rispetto di quanto disposto dalle Autorità competenti e in ottemperanza al dpcm dell’11/03/2020 per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari) – Associazione Professionale, scende in campo al fianco e a sostegno di coppie e famiglie offrendo il proprio contributo operativo gratuitamente su tutto il territorio nazionale attraverso il servizio di sostegno attivato dai Mediatori Familiari professionisti iscritti nel proprio Registro Nazionale.

Il periodo prolungato di isolamento dalla vita sociale, la lontananza dalla sede di lavoro, la convivenza forzata con la famiglia senza momenti per sé, può mettere a dura prova gli equilibri personali. Ritrovare un equilibrio è importante soprattutto per quelle coppie che si trovavano in fase di separazione davanti ai Tribunali e che questa quarantena le ha sospese in un limbo senza che la loro situazione potesse essere definita, con l’evidente impossibilità, per uno dei due, di andare via di casa. Le coppie che già vivevano una crisi, oggi sono chiamate ad attivare ulteriori risorse a tutela del benessere dei figli. Pertanto, questo periodo di convivenza forzata deve essere un momento di consapevolezza per non perdere di vista il ruolo genitoriale, mantenendo una corretta comunicazione in vista del nuovo assetto familiare ed assumendo atteggiamenti costruttivi e propositivi per i propri figli.

Per queste ragioni, l’A.E.Me.F. si propone di fornire un sopporto con strumenti idonei ad allentare il conflitto, mettendo a disposizione i propri professionisti nel ruolo di mediatori familiari col fine ultimo di garantire una genitorialità responsabile soprattutto in questo momento così difficile per tutti.

Tutte le coppie che lo desiderano potranno rivolgersi ai responsabili territoriali A.E.Me.F. i quali raccolta la richiesta sapranno indirizzarle al professionista della loro zona, per un sostegno gratuito di tipo comportamentale, erogato in modalità a distanza.

Una decisione questa nata dal senso di responsabilità nei confronti della comunità, cosa questa che coincide con lo spirito di servizio che anima i Mediatori Familiari A.E.Me.F. i quali da sempre operano professionalmente nel tessuto sociale del nostro tempo in ambito delle problematiche familiari.

Macroregione Nord

(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)

b.armando59@gmail.com tel. 335 621 3313