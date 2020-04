La Lega ‘occupa’ Camera e Senato ed è in corso la Capigruppo. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori”, così twitta il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere”, continua. “Gli italiani si sono dimostrati anche in emergenza un grande popolo, adesso meritano fiducia e protezione. Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza”, ha concluso con #‘Torniamo liberi’.

In un documento congiunto le capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini dichiarano:“Comprendiamo il senso dell’iniziativa della Lega: mai come in questo momento chi crede nel valore supremo della libertà ha il diritto e il dovere di mantenere alto il livello di vigilanza sulle implicazioni del più lungo periodo della storia repubblicana di compressione di valori costituzionalmente tutelati. Né ci sfugge la inadeguatezza delle iniziative assunte dal Governo e dal presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l’attuale emergenza e l’uso improprio della comunicazione istituzionale a cui assistiamo ogni giorno. Crediamo altresì utile proseguire nel nostro duplice sforzo da un lato di provare costruttivamente ad incidere sui provvedimenti in corso di approvazione in Parlamento, dall’altro di rappresentare al Paese che un’alternativa è possibile, rafforzando ogni giorno di più la compattezza del centro-destra. Come abbiamo fatto oggi in Parlamento con le risoluzioni comuni sul Def e con la mozione a difesa di tutte le libertà. Iniziative entrambe caratterizzate da una giusta e preventiva condivisione”.

Fonte: Il Riformista