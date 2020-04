La Juve Stabia regala 5000 mascherine agli “eroi” dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare.

Una promessa mantenuta quella della Juve Stabia che ha donato 5000 mascherine al personale sanitario dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, impegnato ormai da giorni per contenere l’emergenza in atto, ed ai pazienti. Per ringraziare del loro operato, la società ha anche regalato una maglia gialloblù con il numero 1 e la scritta “eroi”.