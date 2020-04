La Juve Stabia festeggia un ricordo con un successo.

Festeggiare un ricordo con un successo. E’ proprio ciò che è accaduto alla Juve Stabia che ricorda che esattamente un anno fa tornava in serie B! Dopo la partita con la Vibonese, vinta per 2-1 grazie ai gol di Paponi e Mezavilla, Castellammare tutta si colorò di gialloblù. In questo periodo, invece, la squadra stabiese sta disputando il torneo di BeSports e quest’oggi con una vittoria e una sconfitta contro l’Ascoli le Vespe tornano in testa alla classifica, a 18 punti, grazie ai nostri Maurizio Sarcina e Christian Esposito.