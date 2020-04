La Juve Stabia e Castellammare, unite per vincere la partita; si la partita più difficile che, questa volta, non si svolge su un campo di calcio ma su quello della solidarietà. La società gialloblù si era prodigata nei giorni scorsi per fornire ben cinquemila mascherine a medici, infermieri ed operatori sanitari dell’Ospedale San Leonardo. Oggi, invece, il Presidente Andrea Langella ha fatto omaggio, a titolo personale, di un considerevole numero di dispositivi di protezione individuale e detergenti disinfettanti alle Forze dell’Ordine del territorio ed al Comune di Castellammare. “In qualità di imprenditore e di presidente della Juve Stabia, ho sentito forte l’impulso di dare un contributo alla sicurezza di chi sta compiendo grandi sforzi per l’intera comunità – ha spiegato Andrea Langella. Con le mie aziende e con un pool di imprese del territorio, ho fatto dono di queste mascherine a chi ogni giorno sta lavorando sul campo a tutela degli altri. Ci tengo in modo particolare a ringraziare chi si sta prodigando in questa emergenza per la Città di Castellammare”.