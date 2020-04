La gratitudine dei giornalisti di Positanonews sul campo alle forze dell’ordine: Costa di Amalfi e Sorrento corazzate

E’ un dato di fatto. Le Coste di Amalfi e Sorrento sono letteralmente presidiate da forze dell’ordine che hanno imbastito una vera e propria corazza ai margini del territorio, setacciando i soggetti in ingresso.

Anche il nostro direttore avvocato Michele Cinque , per svolgere il suo lavoro di giornalista e documentare i cittadini con notizie locali in tempo reale, quotidianamente incontra i posti di blocco. Ogni volta che è sottoposto ad un controllo, esibisce l’autocertificazione in silenzio e con civiltà, senza mai trincerarsi dietro il semplice “sono un giornalista”, che non è un privilegio, ma un lavoro, sopratutto in questi tempi col Coronavirus Covid-19, una responsabilità, anzi un dovere, il giorno di Pasqua, invece di stare con la mia famiglia, sono stato in giro a documentare il lavoro delle forze dell’ordine, Amalfi, Positano, Sorrento, le infermiere in Ospedale, le spiagge deserte, il porto che va a Capri.

Una documentazione unica che non ci porta soldi ne clic in più, come si sa basta fare articoli virali e si viene letti comunque, ma è quella passione per la mia terra, un momento storico unico, e speriamo irripetibile, di questa Pasqua 2020 in quarantena, con l’istinto che mi ha spinto a farlo, a credere, anche nel tempo del web e del social network, nel giornalismo che consuma le suola delle scarpe e, in questo caso, le ruote dell’auto.

Abbiamo messo in secondo piano le parole, ben scritte o mal scritte, siamo aperti sempre a tutte le critiche, producendo documenti, foto e video di questi giorni, interviste fatte , a debita distanza e cautela, sui posti di lavoro, o in teleconferenza, coi mezzi rudimentali cha abbiamo, skype, messanger, whatsapp, le dirette sulla pagina facebook di Positanonews, You tube.

Lo facciamo e basta, senza pensare a un domani, l’incertezza c’è anche per noi, il futuro sarà difficile per chiunque per la crisi economica che già c’è e per il turismo settore messo in ginocchio da questa tragedia. Ma noi continuiamo sulla nostra strada senza fermarci mai.

Abbiamo visto forze dell’ordine ovunque, attente, presenti, cordiali, ma rigorose e professionali.

Il direttore e la redazione di Positanonews, dunque, manifestano il loro rispetto, gratitudine ed ammirazione per le forze dell’ordine. Questi ultimi effettuano un lavoro dettato da grande senso di responsabilità, professionalità e precisione, effettuando controlli a tappeto. Anch’essi sono esposti al contagio e rischiano la vita, a maggior ragione durante le festività pasquali che, invece di viverle con la propria famiglia in casa, le trascorrono in strada a tutelare noi cittadini.

Anche a loro, come a tutti i protagonisti di questa lotta alla pandemia, diciamo grazie.