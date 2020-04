Mie care, miei cari….Spes contra Spem!

Stasera lavorando , come tante volte in questi momenti bui e difficili mi è venuta più volte in mente questa espressione di San Paolo che mi piace tradurre cosi….scomettere sulla speranza oppure avere speranza anche quando non sembra esserci speranza!!!!

“A me la speranza viene dal ruolo che la vita mi ha dato come pubblico amministratore nel poter concorrere con tutte le mie forze a regalare un sorriso a chi è ‘in difficolta”

e dal mio lavoro che mi da’ il privilegio di incrociare le nuove vite appena nate!

I bambini sono fragilita’ e forza dirompente!! Mi trasmettono fiduciosa speranza nella vita e nel futuro!! Perche ‘ la vita ce l insegna la Santa Pasqua vince sempre sulla morte !!!BUONA PASQUA E UN ABBRACCIO FORTE A TUTTI