La festa della mamma è alle porte. Cerchi un regalo? Ecco la special collection di Capri Watch

La Festa della Mamma, che in Italia (come negli Stati Uniti) cade la seconda domenica di maggio, si celebra in moltissimi paesi del mondo, con date e modalità diverse, ma con la voglia universale di ringraziare le mamme per tutto quello che ci hanno donato, incondizionatamente.

Non lasciamoci cogliere impreparati dall’imminente 10 maggio che porta con sé la festa della mamma. Capri Watch è l’ideale se si vuol fare un regalo prezioso per una persona preziosa, come la mamma.

Tra i prodotti proposti dal team di Capri Watch, abbiamo l’orologio Multijoy, quadrante rosa o bianco arricchito da cristalli Swarovski di vari colori e dimensioni, ghiera da 34 mm rivestita da cristalli bianchi, cassa e cinturino a maglie in ceramica.

Una magnifica opzione è l’orologio Retrò con quadrante champagne effetto soleil, arricchito da una tempesta di cristalli Swarovski colorati, ghiera da 38 mm con cristalli Swarovski lungo il perimetro e corona a ore 12, cassa in acciaio placcato oro rosa, cinturino beige in pelle.

Infine un’altra elegantissima scelta è il Cronografo Rossella con quadrante bianco in madreperla arricchito da cristalli Swarovski colorati; ghiera da 39 mm con baguettes Swarovski. Cassa in acciaio con cinturino bianco in pelle.

Questi sono solo alcuni dei tanti prodotti disponibili sul sito di Capri Watch. Il patron Silvio Staiano, ed il suo magnifico team saranno sempre pronti a soddisfare qualsiasi richiesta e qualsiasi esigenza, per tutte le mamme del mondo!

Capri Watch si trova in Via Camerelle, 21 – Capri

Contatti: +39.081.837.7148 – Fax: +39.081.838.9010

Silvio Staiano General Manager

info@capricapri.com

Valeria D’Amiano Customare Care Department Manager

valeria@capricapri.com

Reparto Ordini

orders2@capricapri.com