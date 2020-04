Oggi l’attore positanese Giuseppe Rispoli ci regala la 28esima favola dell’appuntamento #iorestoacasa. Questa volta la sua fantasia rende animato uno dei simboli di Positano, ovvero la pistrice, una figura mitologica che si trova riprodotta in diversi punti del paese, sia in forma pittorica, sia come bassorilievi oppure come prezioso mosaico. Ma la protagonista della favola di Peppe è la pistrice istoriata sull’ingresso del campanile della Chiesa Madre. E la sua caratteristica è un piccolo difetto di pronuncia… Ascoltate la favola dalla voce di Peppe e regalatevi un momento di relax e divertimento…