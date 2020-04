Ecco la fase 2. Dal Governo pronti a ripartire con gli stabilimenti balneari, ma in tutta sicurezza

In seguito all’emergenza coronavirus il governo ha dovuto adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus. Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha illustrato le nuove misure in vista delle fase 2 e affermato che il governo è al lavoro per programmare “l’attività degli stabilimenti balneari”.

Stabilimenti balneari ai tempi del coronavirus

“Adesso inizia per tutti una seconda fase ma sappiamo che dovremo convivere con la malattia e che, nei prossimi giorni, non mancheranno i contagiati e i morti. Dobbiamo stare attenti e tutti vogliamo che il Paese riparta ma, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e andrà fuori controllo con danni a quel punto irreversibili per l’economia. Se amate l’Italia, rispettate le distanze.

Dovremo essere pronti per intervenire in modo drastico e tempestivo se la curva dovesse tornare a salire in maniera critica. Una prova dura che, nei prossimi mesi ci vedrà in una sfida complessa. Tutti vorremmo un allentamento delle restrizioni, sfogando la rabbia con chiunque ci capiti a tiro, oppure scacciare questi sentimenti e pensare a cosa possiamo fare per accelerare la ripresa“, sono queste le parole utilizzate dal Premier nel corso della conferenza stampa.

Per poi aggiungere: “Non ripartiremo se non ripartono le imprese: aiuti concreti ad autonomi e alle categorie più fragili. Per chi ha già ricevuto il bonus di 600 euro, stiamo lavorando per riproporlo in maniera automatica. Per quanto riguarda il turismo, che non recupererà ai pregiudizi che sta subendo e che rappresenta il 13% del Pil, avrà un robusto sostegno da parte del Governo“. Il premier, quindi, ha annunciato la volontà del Governo di dare il proprio sostegno anche agli stabilimenti balneari, tanto da affermare: “Stiamo già programmando l’attività degli stabilimenti balneari, affinché sia in sicurezza“.