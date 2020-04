La “Fase 2” in Costiera Amalfitana: due pesi e due misure tra citta’ e provincia…

Questa volta Conte s’è lavato proprio bene le mani… Il tanto atteso Dpcm del Premier Giuseppe Conte, della famigerata Fase 2, denominata già Fase 1.3, per noi cittadini della costiera amalfitana, risulta quasi grottesco!

Senza dilungarsi troppo, basta per tutte una semplice riflessione lampo, su uno dei suoi punti cardine:

«Ci si potrà muovere all’interno del proprio Comune»! Ma lor “signori” hanno tenuto conto che alcuni comuni di provincia, sono spesso, anche più piccoli di un qualunque rione metropolitano?

Questa è una palese discriminazione tra residenti di capoluoghi e residenti dei micro comuni, spesso anche contigui di pochi chilometri tra di loro, come ad esempio tra Minori e Maiori o Amalfi ed Atrani, dove forse non ci sono nemmeno 50 metri di distanza…

Sono consentiti dal 4 maggio, fuori dal proprio comune, «solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute».

Facciamo il caso che nel proprio comune non ci siano pari opportunità per i residenti, di fare acquisti come in altri luoghi, cioè che siano presenti in loco solo pochi negozi, cioè manchino alimentari specializzati, librerie, calzature, abbigliamento, gioiellerie, articoli sportivi, sanitari, elettrodomestici, meccanici, ottici ecc., ma anche musei, biblioteche, artigiani vari o qualunque altro servizio utile o ricreativo, seppur non “strettamente necessario”, come la mettiamo?

Qualcuno di questi grandi esperti si è anche chiesto chi stabilirà qual’è l’accettabilità o meno del criterio di “necessità” di spostamento degli individui, forse i carabinieri preposti anche alle sanzioni, allora beh… più discriminazione di così!

Molti sindaci pare abbiano scritto al premier Conte indicando le loro proposte, anche per la necessità di un «sostegno economico ai settori turistico e balneare», ma se è impedito usare le seconde case ed è necessaria la “necessità” per recarsi fuori comune, come può mai iniziare, seppur limitata nei numeri, l’attività turistica qui in costiera?

A meno che l’attività motoria o sportiva, contempli anche la passeggiata con gelato o il bagno a mare, da soli o con i propri congiunti, fuori dal proprio comune, muniti di apposita autocertificazione per necessità psicofisica-ricreativa!