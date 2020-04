La croce e la vita. La mostra virtuale di Marcello Aversa

L’artista Marcello Aversa con tutti i suoi successi in giro per l’Italia, ha sempre posto in cima alle sue priorità la penisola sorrentina. In occasione delle feste ha sempre organizzato, proposto o prodotto parte delle sue grandi idee. In questo tempo impossibile, con l’aiuto di collaboratori, offre alla città un momento di riflessione artistica attraverso il mezzo virtuale. In un suo post dice:

Senza l’aiuto di altri un’idea potrebbe restare sempre tale.

Grazie a Salvatore De Stefano e a Antonino Di Maio che hanno condiviso e reso possibile questo progetto.

Sarà ancora grazie a loro che il giorno 13 potrà inaugurare una mostra virtuale ancora più complessa, che vedrà protagonisti oltre 80 tra artisti e artigiani del territorio.

http://www.sorrentoweb.net/crocevita/index.html