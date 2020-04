La Costa di Sorrento prepara l’estate: messa in sicurezza dei lidi da Vico Equense a Massa

La tanto agognata fase due è alle porte, e trascina con sé l’arrivo della stagione estiva. In tutta la Costa del Cilento e di Amalfi sono già all’opera per la ripresa dei lidi, ed è il turno anche della Costa di Sorrento. Le amministrazioni comunali sono pronte, partono le task force per la ripresa economica con gli imprenditori e, si spera, anche in una ripresa graduale del turismo. Ilenia De Rosa su Il Mattino ci riporta le principali misure adottate da tutti i comuni della Penisola sorrentina, da Vico Equense a Massa Lubrense.

A Vico Equense e a Meta da qualche giorno sono già cominciati i lavori per sistemare gli arenili. A seguito delle forti mareggiate che hanno messo in ginocchio le infrastrutture del litorale a fine dicembre, il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha adottato un’ordinanza per dare la possibilità ai titolari delle concessioni demaniali marittime, gli affidatari e altri soggetti che hanno titolo su tali aree, di poter eseguire gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità degli spazi in concessione. Dovranno essere rispettate, però, alcune rigorose condizioni: adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale, controllo costante dello stato di salute degli addetti, predisposizione e attuazione del protocollo di sicurezza da applicare nelle varie fasi dell’attività, in conformità alle direttive nazionali e regionali. Chiaramente il personale impiegato dovrà stare a distanza di sicurezza e usare mascherine e guanti come previsto dallo stato di emergenza Covid-19. Si tratta di primi interventi per ripristinare le condizioni necessarie per rendere fruibili le spiagge. A seguito delle forti mareggiate del 22 e 23 dicembre, molti sono stati i danni al litorale: pontili distrutti, imbarcazioni danneggiate, strutture degli stabilimenti ridotte in frantumi, massi rimossi dalle scogliere. Particolarmente grave la situazione a Marina d’Aequa, dove sono state travolte dalle onde le due strutture costruite sul molo di Seiano, quelle dell’hotel Mary e del Murrano, entrambe di recente costruzione.

A Sorrento il sindaco incontrerà in questi giorni i titolari di attività balneari per ascoltare esigenze e proposte. Anche a Massa Lubrense i confronti sono in corso. A Piano di Sorrento l’associazione «Area mare» ha già presentato un piano all’amministrazione comunale. A seguito della richiesta del sindaco Vincenzo Iaccarino di avanzare proposte da inoltrare al presidente Vincenzo De Luca, i membri dell’associazione, da anni al fianco degli operatori del settore mare, coadiuvati da un’eccellenza accademica del campo medico, hanno voluto offrire il proprio contributo con l’obiettivo di rendere la ripresa stabile nel tempo e sicura dal punto di vista sanitario. Il loro report parte da un concetto molto chiaro: il mare fa bene alla salute. «Da sempre al mare e in spiaggia ci si va innanzitutto per curarsi si legge nel documento – Lo stabilimento balneare, oltre ad essere luogo di semplice svago è da sempre postazione attiva nelle buone pratiche di salvaguardia della salute dei cittadini». Precise le indicazioni e i suggerimenti forniti in termini di prevenzione e sicurezza. Riguardo all’accesso, infatti, per evitare code e favorire uno scaglionamento dei fruitori, suggeriscono «un sistema di prenotazione telematica mediante applicazione informatica dedicata che permetterà di: verificare la disponibilità nel giorno scelto, effettuare il pagamento e scegliere la postazione. Nei giorni festivi, al fine di garantire l’accesso al mare a quante più persone possibile, si predisporranno ingressi con scaglioni di orario».