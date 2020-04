La Costa d’Amalfi in tempi di Covid riscopre l’agricoltura: il servizio del TGR Campania

Nell’economia della Costa d’Amalfi si prevede un inversione di tendenza, con la riscoperta dell’agricoltura. L’ha raccontato il giornalista Enzo Ragone attraverso un servizio del TGR Campania, andato in onda oggi su Rai 3. In tempi di coronavirus, il settore del turismo è al palo, con alberghi chiusi e la riduzione drastica di presenze straniere, a causa della pandemia. Si allarga quindi la platea di piccoli imprenditori, che sono costretti ad adeguare la propria accoglienza alle misure previste per garantire la sicurezza dei propri ospiti, ma a Tramonti, paese collinare della Costiera, si spera negli ampi spazi verdi per ovviare alla questione del distanziamento sociale, come spiega Nicola Asprella dell’Associazione 13 Borghi. Sempre più addetti del settore terziario, migrano verso il settore dell’agricoltura con questa emergenza, andando a rafforzare le braccia per portare avanti colture di pregio come i vini e i limoni della nostra Costa d’Amalfi: spiega Angelo Amato, Presidente del Consorzio di Tutela del Limone IGP Costiero che tanti lavoratori, che in questi periodi erano impiegati nei più importanti alberghi del nostro comprensorio, stanno infatti chiedendo di lavorare nei limoneti. Tanti sono i segnali di riconversione che stanno arrivando, dalla ristorazione al ritorno all’artigianato, assistendo forse ad un fenomeno inedito in cui una grossa fetta del territorio della Divina potrebbe trovare validi sbocchi, praticando un turismo lento e sostenibile.