La Costa d’Amalfi si prepara ad affrontare in maniera compatta la sfida al covid, con uno sguardo sulla fase 2 della gestione di questa emergenza sempre più imminente, pianificando al meglio la riapertura delle principali attività economiche del territorio. Il sindaco di Minori Andrea Reale, mercoledì in un’intervista a Cilento Channel, ha fornito elementi importanti sui lavori che sta svolgendo la Conferenza dei Sindaci, che sta adottando le proposte avanzate dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, che puntano a fornire una risposta condivisa e compatta, a questa situazione.

“La nostra conferenza dei sindaci si sta interrogando su questo – spiega il sindaco Reale, con delega alla sanità nella Conferenza – abbiamo fatto una videoconferenza dove erano tutti i quattordici sindaci, da Agerola a Vietri sul Mare, della Costiera Amalfitana, ed abbiamo affrontato varie tematiche e deciso che in massimo una settimana nomineremo affianco dei sindaci, che sono quelli che conoscono veramente il territorio, che amministrano, una serie di dieci o dodici esperti nei vari campi, dalla sanità, al diritto amministrativo, alla comunicazione, alla sociologia, all’aspetto prettamente turistico e promozionale, una serie di esperti che ci possano consigliare per poter a step, considerare degli interventi, nella prima fase per un turismo regionale e nazionale, e poi quando riapriranno gli aeroporti e si ristabiliranno i voli, con i circuiti europei ed extraeuropei.”

Il primo cittadino della Città del Gusto, fornisce inoltre delle prospettive su come le realtà turistiche, dovranno lavorare nei prossimi mesi: “Le nostre strutture non saranno mai come quelle che abbiamo lasciato ad aprile, maggio e giugno dello scorso anno. Saranno delle strutture che devono rispettare delle regole precise, per accogliere in sicurezza il nostro cliente, ma soprattutto dobbiamo fare uno sforzo importante – e questo lo dico anche ai colleghi sindaci del Cilento, a tutti gli operatori del turismo in generale – fare di questa occasione, un modo per rilanciare la nostra terra, rilanciare la nostra offerta turistica, con delle regole precise, sanitarie, che rispettino le distanze e che rispettino determinati parametri, che possono dare sicurezza a chi decide di venire in provincia di Salerno, in Costiera Amalfitana e nel Cilento”.

Sugli Holiday Bond proposti dal sindaco di Pollica Stefano Pisani, si esprime così il collega Andrea Reale, è “una delle condizioni di rilancio, ma sostengo che affiancato a questa iniziativa dei voucher promozionali al cui interno ci sono tutti i servizi al turismo, penso che bisogna allargare la stagionalità, questa è un’altra ricetta importante che cercheremo di analizzare in queste settimane con i colleghi sindaci, ma soprattutto avendo il supporto delle associazioni di categoria, degli alberghi e della ristorazione, cioè una Costiera Amalfitana aperta d’inverno. Noi abbiamo già destagionalizzato il turismo, Minori Città del Gusto è già aperta da quindici anni, anche d’inverno, ricevendo segmenti di mercato europei ed extraeuropei oltre che italiani, nel campo del turismo archeologico per la presenza della Villa Marittima Romana, ma soprattutto nell’ambito del wellness ispirato alle terme romane.” L’auspicio di Reale è che il modello di Minori, che unisce enogastronomia di qualità ad un turismo archeologico e del benessere, venga incentivato, rilanciando anche i finanziamenti per i tour operator, che decidono di soggiornare nella Divina durante i periodi invernali, facendo propria quell’iniziativa promossa da Unioncamere, trovando il sostegno della Regione Campania.