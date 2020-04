Sociologi, antropologi e psicologi hanno descritto questo periodo come un gigantesco esperimento sociale. Perché «dopo» cambieranno i rapporti, il modo di lavorare, di studiare, di consumare. La vita a cui eravamo abituati, ci piaccia o no, ne uscirà stravolta . Un aspetto, che sicuramente ci avrà meravigliato in questo periodo, é la vicinanza della Chiesa e la capacità dei preti, pari a quella degli studenti, di adeguarsi all’informatica e ai suoi strumenti. I social e la fibra e i 5G,sono risultati vincenti. La foto virale del parroco di Rozzano con i selfi dei suoi Parrocchiani.

In verità il vescovo monsignor Alfano, già in tempi non sospetti, il venerdì pomeriggio, realizzava e metteva in onda la sua Omelia sulla parola del vangelo della domenica, sempre da una chiesa diversa. Adesso, tutti i giorni, dal canale youtube, raggiunge i fedeli, e sempre rivolgendosi ad una categoria di lavoratori impegnati sul fronte coronavirus. Oggi si rivolge a agli amministratori, impegnati nel difficile compito di decidere il meglio per il popolo, ma in passato si é rivolto ai medici, agli infermieri. Ed ecco che in questa scia informatica del vescovo troviamo Don Carmine Giudici che tutte le mattine da un saluto, o che ci siamo emozionati nel vedere il parroco di Santa Maria del Lauro don Francesco Guadagnuolo e il suo vice Don Alfonso de Gregorio, particolarmente esperto in social, eseguire la via crucis dalla chiesa al cimitero, con archimandrita e lampione incappucciato. Dalla chiesa di Santa Sofia ad Anacapri ci giunge messa con Don Marino. E che dire delle immagini del parroco don Irolla seduto ai piedi della crocifissione nella chiesa di San Michele, ove la telecamera sapiente, mostra dettagli delle immense opere d’arte e indugia sul testo e sul cantato. Don Fabio de Biase, poi, riesce ad organizzare e pianificare orari ed appuntamenti, sempre su Facebook, per messe e Rosari.

Don Antonino Minieri : Carissimi, questo tempo anomalo ha sconvolto tutti i nostri piani, anche quello della nostra comunità … ma perché non cogliere questo sconvolgimento come un’opportunità per andare all’essenziale di ciò che abbiamo sempre fatto? Quest’anno ci incontreremo diversamente, ma con il cuore ancora più orientato a Colui che ci guida a risorgere … un abbraccio!

Poi vi sono enti o Confraternite che ritrasmettono una funzione religiosa in diretta Facebook, vedi portale dell’Arciconfraternta Santa Monica, che manda le funzioni della cattedrale sorrentina. Se aggiungiamo singole persone che rimbalzano liturgie dai grandi santuari, Carlo Pepe riprende Sant’Antonio da Padova quotidianamente, o da santa Rita da cascia, o dal Vaticano, possiamo dire con buona certezza che lo spirito della fede é abbondantemente alimentato dai social media. Dobbiamo vedere dopo se questa nuova strada sarà smontata o rinforzato.