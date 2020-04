Alle 19.30 di oggi appuntamento con il TG di Positanonews. In diretta con noi il Vescovo di Sulmona-Valva Mons. Michele Fusco che ci permetterà di affrontare un tema molto importante in questo periodo di emergenza, ovvero la Chiesa ai tempi del Coronavirus. Come vivere la fede in un periodo così difficile in cui è messa spesso a dura prova. E come la Chiesa intravede il proprio futuro a livello anche per i riti religiosi che dovranno rispettare, nel momento in cui sarà concesso di celebrare nuovamente alla presenza dei fedeli, le norme di sicurezza. Appuntamento da non perdere con Mons. Fusco, carottese di nascita e che per tanti anni ha esercitato il suo ministero sacerdotale a Positano ed in costiera amalfitana