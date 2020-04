Conca dei Marini ( Salerno ) . La buona notizia, guarita la signora di Conca dei Marini. Quattro i guariti in Costiera amalfitana, su Positanonews TV la cura per i malati di Covid . La signora ricoverata in clinica in provincia di Benevento è guarita dal Coronavirus Covid-19, una bella notizia per noi di Positanonews ne abbiamo parlato. La donna è stata contagiata in una struttura sanitaria, senza mai vedere i parenti, all’esterno del territorio. Gli altri guariti della Costa d’ Amalfi sono tutti contagi provenienti o dall’estero, come il manager Carrano e il ragazzo di Ravello dalla Svizzera, o dal Nord. Sono dunque quattro, con una persona di Vietri sul mare, i guariti. Si aspetta ancora per il ragazzo di Praiano, il sanitario di Maiori e la donna di Tovere di Amalfi, pure contagiati dall’esterno, il primo dagli USA, il secondo da struttura sanitaria, la terza da una crociera. Tutti in isolamento in quarantena e in buona salute. Salvo Vietri sul mare e Tramonti, che hanno diversi casi, ci sono stati un caso per comune a Praiano, Conca dei Marini, Furore, Amalfi, Ravello, Maiori e Cetara.

Interessante l’intervento ieri su Positanonews TV della dottoressa Maria Laura Gargiulo di Piano di Sorrento che ci ha riferito come sono stati curati i guariti da Covid in Penisola Sorrentina che è arrivata a sfiorare i 40 contagiati.

Vai sulla pagina facebook di Positanonews o clicca qui sull’articolo con intervista a Maria Laura Gargiulo ieri.