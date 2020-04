In Kenya bloccati 500 italiani: c’è anche un cittadino della Costa d’Amalfi

Non riescono ancora a fare rientro i 500 italiani bloccati in Kenya. Dopo la sospensione dei voli, avvenuta lo scorso 25 marzo, molti nostri connazionali non sono riusciti a fare rientro, tra cui un cittadino della Costa d’Amalfi. L’unico volo diretto di rientro organizzato dal Ministero degli Affari Esteri è stato infatti quello del 31 marzo, in cui 170 passeggeri sono riusciti ad imbarcarsi per Milano. Lo scorso 9 aprile l’Ambasciatore d’Italia in Kenya Alberto Pieri, aveva comunicato che sarebbero stati pianificati ulteriori imbarchi.

Sono trascorsi circa 16 giorni dal quel video messaggio, ma dai canali ufficiali dell’Ambasciata a Nairobi, si apprende che le uniche soluzioni praticabili al momento, sono voli commerciali diretti dalla capitale keniana ai principali scali europei come Londra e Francoforte, con costi esorbitanti e il disagio di non poter raggiungere le proprie abitazioni in sicurezza. Il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, in queste ore sta sollecitando la Farnesina a dare assistenza agli italiani che si trovano nella nazione africana, ed ha inviato una nota al Ministro Luigi Di Maio.

“Si tratta di persone che versano in precarie condizioni ed afflitti da uno stato di grave incertezza”, spiega Fazzone, che propone un passaggio aereo per il rientro a casa. “Sarebbe auspicabile poter organizzare un volo speciale da Mombasa con scalo Roma-Milano dando la possibilità a tutti di raggiungere le proprie abitazioni nel nostro Paese, a prezzi accessibili ed evitando di allestire viaggi a costi esorbitanti come è avvenuto per altri connazionali rientrati nelle scorse settimane dalla Cina. Ho potuto notare come il capo della Farnesina durante questo periodo abbia profuso un grande e costante impegno nell’accogliere gli aerei provenienti da Paesi esteri, Cina in primis, contenenti aiuti materiali utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso”. Per il senatore azzurro, la situazione degli italiani all’estero va monitorata: “Ho chiesto quindi al ministro Di Maio – scrive Claudio Fazzone nella nota – di intraprendere iniziative urgenti per dare garanzia ai nostri connazionali, consentendo loro di non restare ostaggi di una situazione di cui non hanno alcuna colpa. Il governo deve intervenire per risolvere immediatamente questa emergenza dando risposte alle tante famiglie che stanno vivendo ore di angoscia nell’attesa di poter ricongiungersi con i propri cari quanto prima”.