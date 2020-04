Juve Stabia solidale: donate 5 mila mascherine al San Leonardo.

La Juve Stabia, da sempre impegnata in gesti di solidarietà, ha provveduto ad inviare 5000 mascherine all’Ospedale San Leonardo di Castellammare. A dichiararlo è stato il presidente Andrea Langella: «5.000 mascherine FFP2 destinate al personale e alle esigenze dell’ospedale San Leonardo, così coinvolto in prima linea nella lotta al terribile Coronavirus. Tutti dobbiamo impegnarci a fare la nostra parte. Così abbiamo deciso di unire ai necessari aiuti che sono in arrivo dal Governo, le nostre donazioni e il nostro supporto. Ciascuno può fare la propria parte per aiutare sanitari, forze dell’ordine e funzionari dello stato, nella battaglia che quotidianamente combattono. Lo ha fatto anche la Juve Stabia nella speranza e nella certezza che presto, con il contributo di tutti, verrà superato questo terribile momento».