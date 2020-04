Juve Stabia. Il presidente Langella regala un abbonamento all’infermiere che ha contratto il Covid19.

Carlo Balzamo, l’infermiere del nosocomio San Leonardo di Castellammare, che ha contratto il Covid19 e contagiato la sua famiglia, dal letto dell’ospedale di Boscotrecase dove è ricoverato, non si dà pace. Tremendamente amareggiato perché in poco tempo ciò che dovrebbe essere un luogo dove si curano le persone, è diventato un focolaio in cui medici ed infermieri vengono contagiati e non lavorano con serenità. Colpito da questa triste storia, il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha deciso di regalare un abbonamento in tribuna della squadra gialloblè per la prossima stagione, in segno di riconoscenza e gratitudine: “Faremo in modo di contattare Balzamo per fargli sentire il nostro supporto e la nostra riconoscenza e, alla ripresa del campionato, lo aspettiamo in tribuna al nostro fianco per tifare Juve Stabia”.