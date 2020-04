Jennifer Lopez annulla il matrimonio con Alexander Rodriguez a Capri

Jennifer Lopez ha dovuto annullare il matrimonio in Italia. Come tanti colti noti e non, anche la popstar aveva organizzato le nozze questa estate nel nostro Paese. Alexander Rodriguez ha chiesto la mano di J-Lo alle Bahamas l’anno scorso, a marzo, in una luna di miele anticipata. Questo sarà il quarto matrimonio per la 51enne, che nel 2014 ha chiuso la relazione con Marc Anthony.

Jennifer e Alex avevano già da tempo in mente di pronunciare il loro sì in Italia, secondo le notizie filtrate da giornali e riviste di gossip. Inizialmente si era pensato a questa estate e tra le località predilette era stato fatto il nome di Capri e si sonno innamorati dell’isola magica. Perdendosi tra i vicoletti, le boutique di lusso e il panorama mozzafiato, è lì che avevano deciso di celebrare i loro fiori d’arancio.

Foto: VanityFair