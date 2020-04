Italia e il Cilento, l’extralusso della bicicletta come mezzo di trasporto

Nella storia di pandemie ce ne sono state molte ma alla fine non e’ cambiato un granche’ “la differenza e’ che oggi, con la distruzione dell’ambiente e con la velocita’ di spostamenti le cose andranno sempre peggio”, le pandemie saranno sempre piu’ frequenti: “basta vedere quelle degli ultimi 100 anni”.

La natura umana è il vero problema e “non credo ci siano pandemie che possano cambiarla – o farla evolvere, come, in teoria, sarebbe pure possibile”; eppure alcune “cose potrebbero cambiare; per esempio, una maggiore sensibilità ambientale, con conseguenti decisioni politiche; ci sono infinite possibilità di vivere su questo pianeta mutando o trasformando le nostre abitudini, i nostri comportamenti, il nostro modo di di vivere; perciò il titolo l’extralusso della bici come mezzo di trasporto.La vita è molto adattabile, anche nelle circostanze più diverse o più perigliose; l’avventura può continuare, almeno si spera…

Giovanni Farzati