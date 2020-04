In Italia arriva la nube radioattiva dall’incendio di Chernobyl, nessun pericolo per l’uomo e l’ambiente

Dal 7 al 14 aprile scorso degli incendi hanno colpito la cosiddetta “zona di esclusione” del disastro nucleare di Chernobyl ed ora la nube radioattiva scaturita dalle fiamme dall’Ucraina ha raggiunto una gran parte dell’Europa, compresa l’Italia. Il centro di ricerca francese IRSN ha reso noto che il tasso di radioattività supera i valori della norma, ma non sarebbe pericoloso. Gli studiosi ritengono che i livelli di concentrazione di Cesio-137 attesi nel particolato atmosferico sono relativamente bassi e non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista radiologico, non costituendo alcun rischio di tipo sanitario per l’uomo e per l’ambiente.