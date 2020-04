Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”. “Ringraziare Voglio – Con parole e stile che raccontano chi sono”

Positano – Praiano. Oggi, giovedì 2 aprile, studenti, insegnanti, genitori possono prender parte al primo flash mob poetico aperto a tutti “Ringraziare Voglio – Con parole e stile che raccontano chi sono”. L’appuntamento è sulle pagine dei social dove tutti potranno condividere le proprie parole di ringraziamento per qualunque cosa o persona sia importante fermarsi, riflettere e sentirsi grati. Anche l’ICS “Lucantonio Porzio” con le sue classi terze della scuola secondaria di I grado di Positano ha deciso di aderire a questa iniziativa sui propri canali social.

Dopo settimane in cui termini come “pandemia” e “quarantena” hanno riempito le nostre giornate, sarà capitato a tutti di cedere a parole di negatività e lamentarsi per quello che non va come si desidera: perché invece non farsi coraggio l’un l’altro e, anche in un momento di difficoltà, condividere parole di speranza che riescano a generare positività e benessere?

Nel 1964 Jorge Luis Borges scrive “Altra poesia dei doni”, in cui il poeta ringrazia per lo splendore del fuoco, per l’arte dell’amicizia, per le strisce della tigre, per i minuti che precedono il sonno, per la rosa. E noi ci siamo chiesti: perché non rendere inesauribile la poesia? Così gli studenti delle classi 3A e 3B hanno dato una prosecuzione ideale alla poesia di Borges e composto i loro personali “inni alla vita” usando l’hashtag #ringraziarevoglio. Ho, poi, raccolto i loro versi all’interno di una bacheca virtuale dove potrete leggere ciò per cui i ragazzi sono felici di dire “Grazie!”

Prof.ssa C.Brunella Ranaldi